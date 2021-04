Beelden: parade van mummies trekt door Caïro

De parade met goudkleurige ’faraonische strijdwagens’ met daarop in kisten de mummies van achttien koningen en vier koninginnen vertrok vanaf het Egyptisch Museum aan het Tahrirplein in het centrum van de hoofdstad. De 7 kilometer lange rit naar het NMEC duurde bijna drie kwartier. Elk voertuig droeg de naam van de heerser en was uitgerust met speciale schokdempers om ervoor te zorgen dat de mummies niet zouden beschadigen. Het evenement werd begeleid met muzikale optredens van Egyptische artiesten.

Het Tahrirplein, dat onlangs is opgesierd met een antieke obelisk en vier sfinxen met ramskoppen, was afgesloten voor voertuigen en voetgangers, aldus de autoriteiten. De Egyptenaren konden de gouden parade via de televisie of online volgen.

In chronologische volgorde opende farao Seqenenre Taa (16e eeuw voor Christus), bijgenaamd ’de dappere’, de optocht, die werd afgesloten door Ramses IX (12e eeuw voor Christus). Tot de beroemdste mummies behoren die van Hatsjepsoet en Ramses II. Hatsjepsoet’s regering van ongeveer twintig jaar (1479-1458 voor Christus) werd gekenmerkt door een groei van de handel. Ramses II, een grote krijgerkoning en een van de machtigste farao’s, regeerde 67 jaar (1301-1236 voor Christus).

De opening van het NMEC, een groot gebouw in het zuiden van de hoofdstad, staat gepland voor 4 april. Maar de mummies zullen pas op 18 april voor het publiek te zien zijn. Directeur-generaal Audrey Azoulay van de werelderfgoedorganisatie UNESCO noemde in Caïro de verhuizing van de mummies „het hoogtepunt van een lang proces om ze beter te conserveren en tentoon te stellen.” UNESCO heeft daaraan bijgedragen.

Bekijk ook: Rampspoed Suezblokkade loopt ten einde met oplossen scheepvaartfile

De meeste van de 22 mummies, die in 1881 in de buurt van Luxor werden ontdekt, hadden het Tahrirplein sinds het begin van de 20e eeuw niet meer verlaten. Sinds de jaren 1950 werden ze tentoongesteld in een kleine zaal, zonder veel extra uitleg.

Na jaren van politieke instabiliteit als gevolg van de volksopstand van 2011, die een zware klap toebracht aan het toerisme, probeert Egypte bezoekers terug te halen, met name door cultuur te promoten. Behalve het NMEC zal Egypte over enkele maanden het Groot Egyptisch Museum (GEM) bij de piramiden van Gizeh openen, waar faraonische collecties zullen worden ondergebracht.

’Vloek’

De grootse parade van zaterdag zorgde voor opschudding op sociale netwerken. Velen zagen een verband tussen de recente rampen in Egypte en een „vloek” die zou zijn veroorzaakt door de verplaatsing van mummies. In één week tijd werd in Egypte het Suezkanaal geblokkeerd door een containerschip, kwamen bij een treinongeluk in Sohag achttien mensen om het leven en stortte in Caïro een gebouw in met ten minste 25 dodelijke slachtoffers tot gevolg.

De ’vloek van de farao’ kwam in de jaren twintig van de vorige eeuw ook ter sprake na de ontdekking van de graftombe van Toetanchamon, gevolgd door de dood van leden van het team van archeologen die als mysterieus werd beschouwd.