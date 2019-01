Reuters-journalisten verliezen hoger beroep

De verslaggevers brachten een militaire moordpartij op tien Rohingya-mannen in het dorp Inn Din aan het licht. Ze werden in december 2017 gearresteerd, terwijl ze verslag deden van de gewelddadigheden tegen de moslimminderheid in het westen van Myanmar.

De twee zeggen in de val te zijn gelokt door agenten die hen documenten overhandigden in een opgerolde krant. Meteen daarop werden ze gearresteerd voor het verzamelen en verkrijgen van geheime informatie over de inzet van militaire troepen in de deelstaat Rakhine, het gebied waaruit meer dan 700.000 Rohingya-moslims vluchtten voor moord, marteling en massaverkrachting.

Maar de rechter oordeelde dat het oorspronkelijke vonnis „een gepaste straf” is en zei dat de advocaten van het tweetal onvoldoende bewijs hadden aangeleverd om hun onschuld te bewijzen.

Advocaat U Than Zaw Aung zei tegenover de tientallen journalisten die zich vrijdag hadden verzameld bij het gerechtshof in Yangon diep teleurgesteld te zijn.

Stephen J. Adler, de hoofdredacteur van persbureau Reuters, zei dat de afwijzing van het hoger beroep het zoveelste onrecht is dat Wa Lone en Kyaw Soe Oo wordt aangedaan. „Ze blijven achter tralies om slechts één reden: degenen die aan de macht zijn, proberen de waarheid het zwijgen op te leggen.”

De EU-ambassadeur in Myanmar, Kristian Schmidt, noemt de uitspraak „een gerechtelijke dwaling.” Hij zei buiten de rechtbank dat de uitspraak „grote zorgen baart over de onafhankelijkheid van het rechterlijke systeem in Myanmar.”

Reporters Without Borders roept Myanmar op de ’nachtmerrie’ te beëindigen.

Wa Lone en Kyaw Soe Oo werden samen met de vermoorde Saoedische columnist Jamal Khashoggi en enkele andere journalisten uitgeroepen tot Time Magazine’s persoon van het jaar 2018.