Korpschef: ’Oud en nieuw is mislukte traditie’

Hij reageert op de aankondiging van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat de komende maanden wordt bekeken wat er gedaan kan worden op het geweld te stoppen. Akerboom neemt alvast een voorschot.

Aftelmomenten

Hij herhaalt zijn oproep dat er landelijk verbod moet komen op gevaarlijk vuurwerk en pleit ook voor effectievere straffen. „Ook moeten lokale initiatieven voor een veilige jaarwisseling worden omarmd. Dan gaat het bijvoorbeeld om vuurwerkshows, aftelmomenten, feesten en in gezamenlijkheid een plek aanwijzen waar vuurwerk wordt afgestoken.”

De korpschef noemt de jaarwisseling, die dit jaar twee levens, 400 gewonden en 20 miljoen aan schade kostte, een mislukte traditie. „En dan heb ik het nog niet eens over de forse stijging van fysiek geweld tegen politiemensen.”

’Niet harder, maar effectiever straffen’

De raddraaiers zouden wat betreft Akerboom niet zozeer zwaarder, maar effectiever moeten worden bestraft. „Het idee van zwaarder straffen is dat daar een afschrikwekkende werking vanuit gaat. De vraag is of dat ook geldt bij het impulsieve gedrag van agressie plegers onder invloed van alcohol, middelen en groepsdruk. Een dergelijke strafeis schrikt hen niet af. In de praktijk blijkt behoefte aan effectievere straffen. Sancties bijvoorbeeld waardoor agressieplegers er de volgende jaarwisseling niet bij zijn.”

Premier Mark Rutte zei eerder vandaag dat hij relschoppers die hulpverleners belagen „het liefst allemaal persoonlijk in elkaar zou slaan.” De politie gaat daar niet op in.