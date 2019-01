21-jarige verdacht van ontvoering Jayme en moord op haar ouders

Dat heeft de politie in een persconferentie bekendgemaakt.

Jayme werd donderdagmiddag gevonden door een buurtbewoner toen ze haar hond aan het uitlaten, schrijft Journal Sentinel. Toen de twee elkaar zagen vroeg Jayme de vrouw het noodnummer te draaien. Het meisje is aan Patterson ontsnapt. Elf minuten nadat het meisje werd opgevangen konden agenten de verdachte aanhouden. De verdachte had zich geprobeerd te verstoppen.

Het is nog niet duidelijk hoelang Patterson en Jayme in Gordon waren. Het lijkt er volgens Chris Fitzgerald, de sheriff van Barron County, niet op dat de jongeman werk had. Volgens Fitzgerald had Patterson zijn daad van tevoren helemaal uitgestippeld. Het is nog niet bekend of Patterson het meisje vóór zijn daad al kende en of dat een mogelijke aanleiding kan zijn. De autoriteiten zeggen dat er geen mogelijke andere verdachten zijn. Patterson heeft geen crimineel verleden.

Ⓒ Courtesy of the Barron County Sheriff's Department

Volgens een buurvrouw Daphne Ronning woonde Jake Patterson vroeger met zijn ouders en zijn broer in het huis in Gordon. De ouders van de jongens zijn inmiddels verhuisd. De buurvrouw had nooit iets van de aanwezigheid van Jayme gemerkt.