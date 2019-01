VS nog steeds ’Het Kwaad’ voor Noord-Koreanen

Ⓒ AFP

Het vijftien minuten durende filmpje met de titel ’Wie begon de oorlog?’ is niet voor niets in het Engels. Alles in het oorlogsmuseum is bedoeld om buitenlanders te laten zien dat Noord-Korea het slachtoffer was in de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953. Van de in beslag genomen tanks tot de foto’s van huilende kleuters bij hun dode moeder.