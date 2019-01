Gedetineerde onwel na verblijf in isoleercel

De Penitentiaire Inrichting in Veenhuizen. Ⓒ De Vries Media

VEENHUIZEN - In de gevangenis Norgerhaven in het Drentse Veenhuizen is een gedetineerde vrijdagmiddag in gevecht gekomen met bewakers. Kort erna werd hij onwel en moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis.