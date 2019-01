’We moesten over dode mensen heen naar buiten kruipen’

De bus klapte donderdag om op de weg tussen Baracoa en Guantanamo om. „Ik merkte dat de bus begon te slippen”, vertelt Rick. „Hij remde precies in een bocht die er slecht bij lag, omdat het flink had geregend. Ze rijden hier als bezetenen. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur. ’Dit is het’, dacht ik toen.” Er vielen zeven doden en 33 gewonden.

’Niet meer van mijn netvlies’

Rick: „Mijn vriendin en ik klapten op de grond. Godzijdank was ik gelijk bij bewustzijn en kon ik haar meenemen uit de bus. We kropen naar buiten en moesten ons een weg over dode mensen naar buiten banen. Bij sommigen zag je de armen loshangen. Een meisje schreeuwde om haar ouders. Die vreselijke beelden krijg ik niet meer van mijn netvlies. Heel heftig.”

Bekijk ook: Nederlanders gewond bij busongeluk Cuba

"We hebben echt zoveel geluk gehad en zijn zo blij dat we elkaar nog hebben"

Fysiek is het stel er goed van af gekomen en na een overnachting in het ziekenhuis zijn ze daar inmiddels ontslagen. „Ik heb alleen een flinke schram op mijn rug en mijn vriendin heeft ook flinke schrammen op haar benen”, zegt Rick. „We hebben echt zoveel geluk gehad en zijn zo blij dat we elkaar nog hebben.”

Ⓒ Daniel Ross Dieguez

Rick en Mandy waren al dik drie weken aan het rondreizen in Cuba. Ze waren net op de terugweg richting Havana. En die planning gaan ze niet veranderen door het ongeluk, zegt Rick. „We proberen het vliegtuig vandaag nog te halen.”

’Eerste en laatste keer’

Rick heeft geen behoefte meer om naar Cuba te gaan. „Dit was mijn eerste keer maar ook de laatste keer. Het is een prachtig land, met een prachtige cultuur hoor. Maar ik wil niet al die herinneringen weer oprakelen door ernaar terug te keren. Ik ga ook nooit meer in mijn leven de bus in.”