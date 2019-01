Strijd om plek in het paardenboek

Ⓒ Anne van der Woude

Leeuwarden - Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar in de hallen van het WTC Expo in Leeuwarden. Bloednerveus wachten paardeneigenaren af of hun Friese hengsten door de keuring komen. Dat is een belangrijke stap om ingeschreven te worden in het Friesch Paarden-Stamboek. „Als je paard hier niet doorheen komt, is dat wel even slikken.”