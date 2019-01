COR politie verbijsterd na reactie Rutte over oud en nieuw

„Als COR zijn wij al tijden bezig om voor elkaar te krijgen dat onze mensen veilig kunnen werken tijdens de jaarwisseling. Dat ouders met hun kinderen gewoon buiten op straat kunnen zijn. Zo’n reactie van hem helpt ons als politie helemaal niet. Laat het kabinet nu eens lef tonen en echte stappen voorstellen aan de Tweede Kamer.

De COR heeft bij vele collega’s opgehaald wat er zoal gebeurd is en komt tot de conclusie dat het elk jaar gekker lijkt te worden. Er zijn zelf gemaakte wapens aangetroffen waarmee vuurwerk kan worden afgeschoten. De collega’s voelen zich in de steek gelaten door de politiek. Het is ieder jaar hetzelfde, er wordt een paar weken over gesproken en daarmee is het over tot het volgend nieuwjaar. Heel Nederland staat enkele dagen in brand en dan ebt het wel weer weg denkt men kennelijk. Wat de COR betreft dus niet. Laat gemeenten met alternatieven komen. Sommige gemeenten waren goed op weg, de vreugdevuren waren alternatieven, wat helaas weer uit de hand liep. Sommige gemeenten beloonden jongeren in plaats van hen te straffen en stelden geld beschikbaar dat anders op ging aan reparaties.

Heel veel incidenten, mijn collega’s, maar ook andere hulpverleners, glaszetters en burgers zijn bekogeld met straattegels, zwaar illegaal vuurwerk en zo kan ik nog wel even doorgaan. Als dan deze tekst van de minister-president alles is wat men kan verzinnen in politiek Den Haag dan is het kleine beetje vertrouwen wat ik had wel weg.

Ook de reactie van de korpschef zou wat ons betreft wel stelliger mogen. Mooi dat hij de afgelopen dagen vooruit is gestapt. Uiteraard zijn wij het eens met een soort van vuurwerkverbod, strenger straffen, mooi maar dan moeten we wel mensen kunnen aanhouden. Het moet nu gewoon afgelopen zijn. We hebben onvoldoende mensen beschikbaar om door te kunnen pakken. De komende periode gaan we echt de werkgever achter zijn broek aan zitten. Collega’s moeten ook echt beter beschermd worden met betere middelen, goede vuurwerkbrillen en gehoorbeschermers bijvoorbeeld.

Het argument om een vuurwerkverbod af te wijzen omdat een kleine groep raddraaiers het zou verpesten voor de rest is voor mij nog maar zeer de vraag. Ik zie grote volwassen mannen kleine kinderen worden als ze zwaar illegaal vuurwerk in handen krijgen. Maar het is zeker niet alleen vuurwerk. De combinatie van alle factoren; (te veel) drank, drugs en het vuurwerk maakt het tot een feest wat voor veel van onze collega’s niet meer hoeft. Overigens is dat met meerdere evenementen het geval, niet alleen met oud en nieuw.”