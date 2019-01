Hardloopseizoen begint: ’Finishen is een verslaving’

Startnummer 12542 van de Egmond Halve Marathon ligt sinds een paar weken zorgvuldig opgeborgen in de envelop klaar. Na een knieblessure die me een jaar heeft beziggehouden, sta ik voor de tweede keer in mijn leven aan de start. Als ik de 21,2 kilometer uitloop, is dat een overwinning op mezelf en de orthopeed die me afraadde nog te hardlopen.

Maar mijn prestatie valt in het niet bij die van Jaap Wit. Hij is 70 als hij morgen van start gaat voor zijn zesenveertigste Egmond Halve Marathon. Hij liep ze tot nu toe allemaal uit. En heeft zich voorgenomen de vijftig keer vol te maken.

Sociaal gedrag

Wat is dat toch dat honderdduizenden mensen zichzelf uitdagen om hun grenzen te verkennen en te verleggen? Volgens psycholoog Jeffrey Wijnberg speelt sociaal gedrag een grote rol. „We kijken naar elkaar en horen dat het goed is voor je. Als de een het doet, wil de ander het ook”, zegt hij. „Vervolgens meten we ons met de omgeving. Kan ik beter zijn dan hij?”

Jaap Wit heeft zin in zijn zesenveertigste Egmond Halve Marathon. Ⓒ Foto Martin MOOIJ

Wit herkent het wel. Hij liep ’Egmond’ altijd met zijn maatje. Niet gaan was geen optie. De gedachte dat de ander er eentje meer zou lopen was onverdraaglijk. Tot de vriend van Wit het na de vijfendertigste keer voor gezien hield. Toen had Wit de belofte aan zichzelf nog: die vijftig volmaken. „Ik wil niet afgaan. Ik heb het gezegd, dus nu moet ik het waarmaken ook.”

Aan deze uitverkochte zesenveertigste halve marathon van Egmond doen behalve Jaap Wit en uw verslaggever morgen nog eens 13.498 lopers mee, meldt organisator Le Champion. Nog eens bijna vierduizend mensen lopen de kwart marathon.

Die cijfers vallen in het niet bij het stijgende totaal aantal hardlopers in ons land. Het is de belangrijkste sport die in de openbare ruimte wordt beoefend, blijkt uit onderzoeken van het Mulier Instituut.

Een uur

Nederland telt volgens die rapporten nu 2,1 miljoen hardlopers. De meesten starten vanuit huis, of een plek in de buurt en rennen per keer maximaal een uur. Het merendeel loopt een of meer vaste routes en de helft van de hardlopers maakt gebruik van een sportapp. Maar liefst een half miljoen sporters doet jaarlijks mee aan een of twee van de tweeduizend hardloopevenementen.

En dat terwijl hardlopen niet zonder risico is, blijkt uit een studie over sportblessures uit 2016 van VeiligheidNL. Van de twee miljoen hardlopers die er ook toen al waren, liepen er meer dan zevenhonderdduizend blessures op, waarvan er 220.000 medisch behandeld werden. Hardlopen is daarmee na veldvoetbal de sport met het grootste aantal kwetsuren. Ook het risico erop is groot: 6,1 blessures per duizend uur hardlopen, tegen gemiddeld 2,1 per duizend uur andere sporten.

Ondanks een zware knieblessure vorig jaar weigerde uw verslaggever het hardlopen vaarwel te zeggen. Hardlopen heeft positieve gevolgen op mijn gemoed, mijn gestel, mijn conditie, energie en uithoudingsvermogen. Van een keer in de week een rondje, liep ik tot aan de Egmond Halve Marathon van 2017 drie keer in de week tien tot vijftien kilometer. Maar waarom dát nou moet, waarom niet gewoon lekker rond blijven rennen zonder een doel? Waarom moet ik nou zien of ik die voor mij nu onhaalbaar geachte halve marathon toch kan lopen?

Hormonen

Het antwoord is niet alleen in de geest, maar vooral ook in het lichaam te vinden, zegt sportpsycholoog en auteur Rico Schuijers. „De inspanning in je lijf zet hormonen aan het werk die je een goed gevoel geven als je klaar bent. Dat vuistje als je over de finish komt”, zegt hij. „Het is een verslaving. Je wilt het keer op keer herbeleven.”

Hardloper Wit en ik vallen volgens Schuijers onder de categorie ’recreatieve topsporters’. „Het is niet vrijblijvend meer. Je traint er voor bepaalde doelen te halen en je laat er dingen voor. Je past je eetpatroon aan, gaat op tijd naar bed.”

De halve marathon in Egmond is de ultieme uitdaging op die afstand. Berucht vanwege het gevecht tegen de elementen. Acht kilometer ploegen over het strand van Egmond aan Zee naar Castricum, vaak met snijdende wind tegen. De omstandigheden kunnen bar en onvoorspelbaar zijn.

Spekglad

Niet voor niets werd de editie van 2010 afgelast vanwege het slechte weer en spekgladde duinpaden. Er zijn ook genoeg jaren geweest waarin de lopers werden gegeseld door de elementen, met een niet aflatende sneeuwstorm in 1985 als meest memorabele voorbeeld. Veteraan Wit heeft hem ook nog in herinnering. „Ik kwam met een muts onder de ijspegels over de finish. Die foto heeft de krant nog gehaald.”

Maar dat is juist de voldoening die Egmond Halve Marathon geeft, vindt Wit. „Egmond moet zwaar zijn, je moet afzien. Je moet ertegenaan. En dan je vrouw, kinderen en kleinkinderen aan de finish.”