Demonstrant Gele Hesjes overleden bij ongeluk op A2 bij Belgische grens

Eijsden - Een demonstrant van de Gele Hesjes-beweging is vrijdagavond om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen op de A2 vlak over de Belgische grens bij Eijsden. De E25, die in Maastricht overgaat in de A2, van Luik naar Maastricht is door het ongeval afgesloten bij Visé.