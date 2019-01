Dode en gewonde bij actie gele hesjes België

Ⓒ Hollandse Hoogte

VISÉ - In België is vrijdagavond een man om het leven gekomen tijdens een wegblokkade door activisten in gele hesjes. Dat gebeurde op de E25, niet ver van de Nederlandse grens bij Eijsden. Het slachtoffer werd geschept door een vrachtwagen die doorreed. Een ander raakte gewond. De politie heeft de chauffeur aangehouden.