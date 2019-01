Een steentje in de schoen van de bisschop

Ⓒ AFP

’’Ze willen dat ik mijn migrantenherberg sluit. Over mijn lijk!” Het zijn kenmerkende woorden voor pater Alejandro Solalinde die in Mexico is uitgegroeid tot hét symbool van de strijd voor een humane behandeling van (illegale) migranten die de VS proberen te bereiken. Zijn inzet levert hem dit jaar de Geuzenpenning op, een eerbetoon voor personen die zich inzetten voor mensenrechten.