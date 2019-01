Politie heeft grote zorgen om vermiste jongen (13)

De jongen liep op zondagavond weg uit een jeugdzorginstelling in Den Haag. De politie doet sindsdien onderzoek naar de zaak. Het gaat om een blanke jongen van ongeveer 1.70 meter lang met stijl, halflang zwart haar en bruine ogen. Hij was op de dag dat hij wegliep gekleed in een donkere jas met een zwarte muts en liep op Nike-schoenen.

