Helft meer weginspecteurs aangereden

Ook vonden er nog eens 24 aanrijdingen plaats met onder meer pijlwagens en botsabsorbers, terwijl het aantal gevallen van agressie langs de weg tegen de RWS-medewerkers steeg van 13 naar 28 meldingen.

Dat blijkt uit cijfers die Rijkswaterstaat voor De Telegraaf verzamelde. „Het is er het afgelopen jaar zeker niet beter op geworden”, ziet Mirjam Roling van RWS. „Het is continu opletten geblazen voor onze mensen.”

Vooral het negeren van rode kruisen blijft een hardnekkig probleem. „We nemen daar al sinds 2014 maatregelen tegen en hebben op bijna 40 plekken borden langs de weg geplaatst met ’Bij rood kruis: rijstrook DICHT’. Maar nog altijd regent het overtredingen, want het lijkt alsof weggebruikers het gewoon niet willen begrijpen”, aldus Roling.

Inmiddels hebben zo’n vijftig weginspecteurs de zogenoemde boa-status waarmee zij boetes mogen uitdelen voor het negeren van rode kruisen. Roling: „En die hebben hiervoor in 2018 een recordaantal van 1.650 bekeuringen uitgedeeld. In vergelijking met een jaar eerder (1096) weer fors meer. De kans om onverbeterlijke automobilisten op de bon te slingeren wordt ook nog eens verhoogd, want dit jaar wordt het aantal inspecteurs die mogen bekeuren uitgebreid tot 100 stuks.”

Geschrokken

Het voertuig van weginspecteur Marcel Hogenbirk (41) is in tien jaar tijd maar liefst zeven keer aangereden. „Daarmee ben ik helaas koploper bij Rijkswaterstaat. En als het gebeurt, schrik je iedere keer weer vreselijk en ben je dankbaar dat je het er levend van afbrengt.”

„Het is er zeker niet veiliger op geworden. Het is natuurlijk drukker en mensen lijken steeds meer haast te hebben. Daarbij worden onverantwoorde risico’s genomen”, ziet de weginspecteur. „Als wij aankomen bij een ongeval of ander incident, moet je voortdurend op je hoede zijn. Blind vertrouwen op de weggebruiker is daarbij wel het laatste dat je moet doen, anders gaat het zeker fout.”

Middelvingers

„Ik sta altijd met mijn ogen naar het verkeer toe. Nooit met mijn rug, want dan weet je niet welk gevaar er aankomt. Wij proberen er voor te zorgen dat de weggebruiker zo min mogelijk hinder ondervindt van een incident en kan doorrijden. Dat lukt niet altijd, maar het is echt onvoorstelbaar welke teksten je toegeroepen worden en hoeveel middelvingers je krijgt. Je ziet de agressie toenemen”, stelt Hogenbirk, „vooral in de Randstad.”