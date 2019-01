Knokken om de kijker

„We willen graag samenwerken, maar dat wordt wel moeilijk als De Mol openlijk achter onze talenten en programma’s aangaat”, stelt Sauvé. Recent liet RTL wel de programma’s It takes 2 en Dance dance dance naar SBS6 gaan. Die waren naar Sauvés zeggen ’te duur voor wat ze brachten’.

Tv-deskundigen Fons van Westerloo en Ruud Hendriks concluderen dat er sprake is van een heuse oorlog. Over drie jaar is er nog maar één grote commerciële omroep over, voorspellen zij.

