Skiërs dolblij op Oostenrijkse pistes

Bij het skigondel-opstapstation Streuböden in Fieberbrunn heerst ’s ochtends een uitgelaten stemming. Terwijl inwoners hun daken sneeuwvrij maken, kunnen wintersporters er eindelijk tegenaan. Na dagen van guur weer staan alle seinen op groen. „Het is geweldig, eindelijk lekker zon”, verzucht Demi.

„Ik deed de gordijnen open en zag de blauwe lucht. We hebben hier de hele week naar uitgekeken.” Al is het wel op de valreep. Zaterdag vertrekt ze weer naar Nederland. De afgelopen dagen waren ’heel frustrerend’, erkent ze. „Je kijk hier toch het hele jaar naar uit.”

Toch kunnen niet alle Nederlandse wintersporters genieten. Pechvogel Peter van Dijk staat met zijn caravan op een ingesneeuwde camping bij opstapstation Streuböden. „Ik ben hier al drie weken, maar heb nog geen dag geskied”, moppert hij teleurgesteld. En uitgerekend op de dag dat alle seinen op groen staan, kan Peter niet inhaken. Omdat hij zijn caravan en auto sneeuwvrij moet houden. „Waardeloos”, verzucht hij en gaat verder met zijn sneeuwschuiver.

Perfect

„De piste is echt supergoed, de sneeuw ligt perfect”, zegt ROC-student Stijn enthousiast. „Je kan superhard knallen. Volgens mij heb ik net de honderd aangetikt! Toen ik vorige week las over de sneeuwval dacht ik: als dat maar goed gaat. Maar vandaag is het: yes, we kunnen!”

