’Het is gewoon oorlog’

Al in de eerste week van het tv-seizoen is de rivaliteit tussen RTL4 en SBS6 naar het kookpunt gestegen. De vlaggenschepen van RTL en Talpa TV kampen met afhakende kijkers en halen alles uit de kast om het tij te keren. Ze moeten wel, want deskundigen gaan ervan uit dat maar één van de twee het uiteindelijk zal redden. En uiteraard wil geen van beide dat kind van de rekening zijn.