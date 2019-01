Nog een kandidaat meldt zich voor Democraten

De 37-jarige Gabbard diende in Irak en zit sinds 2013 in het Huis van Afgevaardigden. Ze is de eerste praktiserende hindoe in het Congres. Een formele bekendmaking zal volgende week plaatsvinden, zegt Gabbard.

Gabbard is niet de eerste die zich bij de Democraten kandidaat stelt om de strijd aan te gaan met president Donald Trump. Onlangs maakte de progressieve senator Elizabeth Warren haar kandidatuur bekend. De senator is een prominent figuur uit de linkervleugel van de Democratische partij.