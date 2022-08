Opnieuw isoleercel voor Poetin-criticus Navalny in strafkolonie

De 46-jarige Navalny zit een gevangenisstraf van negen jaar uit in een strafkolonie in de buurt van de stad Vladimir. Hij zou onder meer geld hebben verduisterd. Volgens hem waren de aanklachten en veroordelingen politiek gemotiveerd.

„Feit is dat ik te politiek actief ben voor een gevangene”, aldus Navalny. „De vakbond van gevangenen die ik heb opgericht, is een bron van grote irritatie.” Vorige week zei hij dat hij een soortgelijke straf van vijf dagen had gekregen omdat hij had gelopen zonder zijn handen op zijn rug. Op 15 augustus liet hij weten dat hij drie dagen in een strafcel was gezet omdat hij de bovenste knoop van zijn gevangenisuniform niet had dichtgedaan.

Navalny werd vorig jaar gearresteerd toen hij vanuit Duitsland terugkeerde naar Rusland. Hij was daar behandeld nadat hij in Siberië een aanval met het zenuwgif novitsjok had overleefd. Het Kremlin ontkent betrokkenheid bij de moordpoging. Zijn cel is naar eigen zeggen te vergelijken met een hete „betonnen kennel” zonder frisse lucht, zo liet hij eerder weten.

„Er is alleen een mok en een boek in mijn cel. Ik krijg alleen een lepel en een bord tijdens de maaltijden. Geen bezoek, geen brieven, geen pakketjes.” Dit is de enige plek in de gevangenis waar zelfs roken verboden is, voegde hij eraan toe.