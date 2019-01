Veel doden bij brand in afkickkliniek Ecuador

De hulpdiensten waren in groten getale aanwezig om de brand in de havenstad Guayaquil te bestrijden. In de kliniek in een buitenwijk van de stad werden alcohol- en drugsverslaafden geholpen. De eigenaar zou daarvoor geen vergunning hebben. De brand ontstond vermoedelijk toen patiënten uit protest hun matrassen in de fik staken vanwege de omstandigheden in de kliniek.

