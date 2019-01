VS: nog geen troepen uit Syrië teruggetrokken

„We hebben een aantal logistieke maatregelen getroffen om een geordende terugtrekking te ondersteunen”, laat het ministerie weten. Volgens een woordvoerder wordt uit veiligheidsredenen niet bekendgemaakt wanneer en hoe de terugtrekking zal verlopen. „Maar we zullen bevestigen dat tot nog toe geen militair personeel uit Syrië is overgeplaatst.”

In december vorig jaar kondigde president Donald Trump aan dat hij de ongeveer 2000 Amerikaanse militairen uit Syrië zou terugtrekken. Dat besluit zorgde internationaal voor opschudding. De Amerikaanse regering maakte later bekend wel eerst garanties van Turkije te willen voor de veiligheid van de Koerdische strijders die de bondgenoten van de VS zijn in de regio.