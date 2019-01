’Doodsbange Humeyra (16) wilde vluchten naar Turkije’

Volgens het AD durfde de Rotterdamse tiener al maanden niet meer alleen over straat. Haar vader bracht haar naar school en haalde haar ook weer op. Naar haar bijbaantje of even de stad in kon ook niet zonder gezelschap.

De 16-jarige Humeyra werd al sinds september 2017 gestalkt en bedreigd door Bekir E., met wie zij een korte relatie had totdat ze ontdekte dat hij ouder (toen 30) was dan hij had verteld. In mei 2018 deed ze aangifte nadat hij haar had mishandeld.

De familie van de doodgeschoten 16-jarige Humeyra is er van overtuigd dat Humeyra nog had geleefd als politie en justitie hun werk goed hadden gedaan. Inmiddels ligt Humerya begraven in de Turkse plaats Karaman, waar haar ouders vandaan komen.