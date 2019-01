Drie doden door gasexplosie in centrum Parijs

De gasexplosie vond plaats bij bakkerij Hubert, op de hoek van rue de Trévise en rue Saint-Cécile, in het 9e arrondissement van de Franse hoofdstad. Na het incident waren brandweerlieden snel ter plaatse. De wijk werd geëvacueerd.

Meer dan tweehonderd brandweerlieden en agenten zijn ingezet. Op de Place de l'Opéra stonden zaterdagmorgen twee helikopters klaar om de gewonden af te voeren.

De bakkerij bevindt zich in een toeristische buurt. De ravage is ook enorm: de straat is bezaaid met glas en puin. Tientallen gebouwen en auto’s raakten zwaar beschadigd.

Er is een onderzoek geopend naar de oorzaak van de ontploffing.

