Dijkhoff jaagt links in de gordijnen

Fractieleider Rob Jetten, warm pleitbezorger van de klimaatplannen, wijst zijn coalitiepartner van de VVD klaas Dijkhoff op afspraken: „De aanpak van de klimaatcrisis gaat over de toekomst van onze kinderen”, schrijft hij op Twitter. „Daarom heb ik afspraken met de heer Dijkhoff. Halvering van de uitstoot in 2030 en een eerlijke verdeling van de lasten. Daar houd ik hem aan. Een man een man, een woord een woord.”

Klaas Dijkhoff voelt zich als fractieleider van de VVD echter in het geheel niet gebonden aan het klimaatakkoord, zo zet hij uiteen in een interview met De Telegraaf. „Ik heb geen akkoord! Er hebben mensen een akkoord met zichzelf gesloten en dat hebben ze aan de politiek overhandigd.” Volgens hem zijn ’gewone mensen’ te weinig gehoord aan de zogenoemde klimaattafels, die bestierd wordt door ’drammers’, waaronder hij ook coalitiepartner Jetten schaart.

GroenLinks-leider Jesse Klaver ziet tweespalt binnen de VVD: „Rutte, Nijpels en Wiebes sloten het klimaatakkoord, ook Dijkhoff zat aan tafel. Deze strijd is nog niet gestreden. 2019 wordt het jaar van het klimaat: de grote industrie moet gaan betalen. Dat is onze inzet voor de verkiezingen.”

’Niet jouw klimaatakkoord?!’

Lodewijk Asscher, leider van de PvdA, is ronduit verontwaardigd. „Dus je laat VVD minister plus premier een jaar praten, onderhandelt in ’cockpit’ over resultaat. Maar ’t is niet jouw klimaatakkoord?! Wat doe je daar dan? Wat een aanfluiting! Nederland verdient een kabinet dat de opwarming tegengaat en vervuilers laat betalen. Ga aan de slag of ga uit de weg!”

50Plus-leider Henk Krol kan het niet laten te wrikken in de onenigheid binnen de coalitie: „In navolging van 50Plus geeft nu ook de VVD geen steun aan het klimaatakkoord, terwijl ze door vóór de klimaatwet te stemmen, zich niet schaarden in het kamp van de klimaatontkenners. Beter voor de burgers én de aarde!” Bij Forum voor Democratie wordt het verzet van de VVD tegen het klimaatakkoord ’verkiezingsretoriek’ genoemd.

De SP is tegen het klimaatakkoord. Maar partijleider Lilian Marijnissen noemt de woorden van Dijkhoff verkiezingspraat.

“Deze tranen van Dijkhof zijn nep. Door VVD beleid is de energierekening van mensen torenhoog geworden. Het Klimaatakkoord is een VVD akkoord. Er zaten VVD’ers aan tafel en een VVD’er had de leiding.”

“Is dit een verkiezingsstunt of wil de VVD echt iets doen? Als dat laatste zo is doen we ze graag een voorstel: leg grote vervuilers als Shell een belasting op en geef de opbrengst terug aan de mensen en verlaag de energierekening.”