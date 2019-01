Twee arrestaties om reeks mislukte plofkraken

Het gaat om negen plofkraken in Amsterdam en een in Aalsmeer. In alle gevallen op een na was sprake van flinke schade aan geldautomaten, gevels en panden. Bij geen van de plofkraken werd iets buitgemaakt. Een aantal malen moesten omliggende woningen worden ontruimd, omdat er nog explosieven konden liggen. De recherche onderzoekt of er verband is tussen de incidenten.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik