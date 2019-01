Politie vindt verwaarloosde hond met zeven puppy’s in woning Rotterdam

Redactie

Na een ’verontrustende’ melding over mogelijk verwaarloosde honden, ging de politie een kijkje nemen bij de woning. Die melding bleek helaas te kloppen. Bij binnenkomst kregen de agenten te maken met een sterke lucht van uitwerpselen, die overal in de woning lagen. Even later troffen zij een volwassen reu aan met zeven puppy’s.

„Overal in de woning waren uitwerpselen te vinden en ook was er gebrek aan water en eten”, schrijft de politie Rotterdam op Facebook.

De puppy’s zijn in beslag genomen en ondergebracht op een geheime locatie voor verwaarloosde en in beslag genomen dieren. Ze kleintjes hadden direct medische hulp nodig. „De reu bleef wel achter, omdat de zorgen hierbij minder waren om direct over te gaan tot inbeslagname”, aldus de politie.

Tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt.