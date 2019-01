Oostenrijk moet rekenen op meter verse sneeuw

Hoger op in de bergen is kans op zeer zware windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. Daar kan wel anderhalve meter sneeuw vallen. Door de sneeuwval en de wind neemt de kans op lawines toe.

De Duitse deelstaat Beieren, waar de noodtoestand is uitgeroepen, stuurt nog eens vijfhonderd agenten naar het gebied waar zware sneeuwval het leven heeft lamgelegd. „Er is geen reden voor paniek, maar wel voor bezorgdheid”, zei de Beierse premier Markus Söder zaterdag. De noodtoestand duurt zeker nog tot dinsdag.

Al met al zijn dan 5000 agenten en militairen ingezet, voornamelijk om de dikke pakken sneeuw van daken te verwijderen om instorting te voorkomen. Doordat het regent wordt de sneeuw veel zwaarder en neemt het risico op instorting fors toe.

De extreme weersomstandigheden in het Alpengebied heeft deze week al zeker twaalf levens geëist. In Oostenrijk zijn verscheidene dorpen van de buitenwereld afgesloten, wegen zijn dicht of zeer moeilijk begaanbaar. In tien dagen tijd is er op sommige plaatsen al meer dan 3 meter sneeuw gevallen.