Amerikaanse politie na Bird Box-ongeluk: rijd niet geblinddoekt

Het meisje was ten noorden van Salt Lake City geblinddoekt achter het stuur gaan zitten, en zo op een tegemoetkomende auto ingereden. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Zo meldt de NOS.

Aanleiding voor het ongeluk was de zogenaamde Birt Box-challenge. De gelijknamige film op Netflix met Sandra Bullock in de hoofdrol, is een gigantische hit. Personages in de film moeten buiten een blinddoek dragen, omdat ze anders ’geesten’ zien die hen aanzetten tot zelfmoord.

Tot grote ergernis van de hulpdiensten is de challenge een grote hit op sociale media. Gebruikers plaatsen video’s online, waarin ze geblinddoekt hun dagelijkse taken uitvoeren.

Netflix waarschuwde eerder al voor de challenge. „Ik kan niet geloven dat ik het moet zeggen, maar: breng jezelf alsjeblieft niet in gevaar met deze Bird Box-challenge”, schreef het bedrijf op Twitter.