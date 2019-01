Schedel van 10.000 jaar oud gevonden in China

Van de vier schedels die werden gevonden in de stad Manzhouli is de oudste 10.113 jaar oud. De andere drie mensen leefden 7400, 1600 en 1000 jaar geleden, meldt het Chinese persbureau Xinhua.

Het gebied waar de schedels werden gevonden wordt gezien als de bakermat van de prairie-cultuur in het noorden van China. De menselijke resten werden in de vorige eeuw al gevonden in een open kolenmijn.