’Straat ligt bezaaid met glas en auto’s werden weggeslingerd’

Maxime Daridan, journalist bij de Franse nieuwszender BFMTV, woont op nummer 13 aan de Rue de Trévise, iets ten noorden van het hartje van Parijs. In het appartementencomplex waar hij een flat heeft, is bijna geen raam meer heel, ook niet aan de kant van het binnenplein. De straat ligt bezaaid met glas en auto’s die door de kracht van de ontploffing weg werden geslingerd.

’Reparatie gaslek was al bezig’

„Mijn eerste gedachte na het horen van zo’n enorme knal was: er is een aanslag gepleegd. Maar toen ik naar buiten keek en een flinke brand in de bakkerij zag, vermoedde ik dat het een gasexplosie was. Ook omdat er brandweerlui voor het pand stonden. Later bleek dat zij al bezig waren met het repareren van een gaslek, toen de ontploffing ontstond.”

Daridan liep de straat op, en mocht daarna van de hulpdiensten niet meer terug naar binnen. „Niet veel later werden de Rue de Trévise en omliggende straten geëvacueerd, uit angst voor een tweede explosie. Ik sta nu op de grens van het afgezette gebied en daar ruikt het nog steeds naar gas.”

Morgen pas terug

In de hele straat liggen alle ruiten uit de sponningen. Daridan kan vanavond, of misschien morgen pas terug naar zijn appartement. „De hulpdiensten konden hier snel zijn, omdat ze al paraat stonden vanwege de acties van de Gele Hesjes vandaag. Gelukkig zat de bakkerij niet vol: Hubert is in het weekend gesloten.”

