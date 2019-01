Identiteit chauffeur die Geel Hesje doodreed bekend

Ⓒ NICK ROMPELBERG

Visé - De chauffeur die vrijdagavond rond 19.00 uur een actievoerend lid van de Gele Hesjes doodreed in Visé, is geïdentificeerd. De chauffeur reed na de aanrijding door, een 50-jarige man kwam om het leven. Details over de chauffeur worden niet vrijgegeven, de man wordt nog opgespoord.