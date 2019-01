Berging containers op zijn vroegst maandag

Bergingsschip Atlantic Tonjer is wel al in de Eemsgeul. „Gezien de weersomstandigheden en de diepte waarop containers in die geul liggen, is berging volgens de kapitein onverantwoord. Daarmee wordt op zijn vroegst maandag begonnen”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De Atlantic Tonjer kan „flink veel” containers herbergen, aldus de woordvoerder. Een tweede schip dat onderweg was, een surveyschip dat bodemonderzoek doet, is al eerder naar de haven van IJmuiden teruggevaren.

In totaal 291 containers sloegen in de nacht van 1 op 2 januari overboord van de MSC Zoe. Er zijn er inmiddels 238 gelokaliseerd, 18 aangespoeld (waarvan 1 in Duitsland) en 7 geborgen. De inhoud van verschillende containers spoelde aan op de Wadden en het vasteland van Friesland en Groningen.

