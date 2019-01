Eerste bergingsschip ter plaatse

Het schip gaat zaterdagmiddag proberen de eerste container te bergen van de honderden die onlangs op de Noordzee overboord vielen. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het bergingsschip Atlantic Tonjer is aangekomen in de Eemsgeul. Daar gaat het schip zaterdagmiddag proberen de eerste container te bergen van de honderden die onlangs op de Noordzee overboord vielen. Die container ligt in een gebied boven Rottumerplaat.