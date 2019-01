Nederlands model Destiny (18) hielp bij redding na explosie Parijs

Ⓒ Eigen foto

Parijs - Fotomodel Destiny Imade uit Nieuwegein had nooit gedacht dat zijn castingdag in Parijs voor de Fashion Week zo zou beginnen. Hij lag nog in zijn hotelbed, toen enkele meters bij hem vandaan een enorme gasexplosie plaatsvond. Paniek op straat en in het hotel volgde, maar niet in het hoofd van Destiny. Met zijn 18 jaar, was hij het die hielp om de andere hotelgasten naar een veilige plek te brengen.