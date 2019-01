Vrouwen stelen bloemen gedenkplaats Feis

Een voorbijganger filmde het voorval en sprak de vrouwen aan op hun ’respectloze’ gedrag. Daarna is te zien dat een van de vrouwen ’haar’ boeket teruggooit en de ander de bloemen stevig vasthoudt.

De bloemen zijn vorige week op het Heemraadsplein neergelegd. De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van Feis, werd in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag neergeschoten en overleed later die dag in het ziekenhuis. Wie hem doodschoot en waarom is nog onbekend. Volgens de politie volgde de schietpartij op een ruzie in een horecagelegenheid.

