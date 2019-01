FBI onderzocht banden Trump en Rusland

Tijdens de verkiezingscampagne van 2016 was het wantrouwen richting Trump en zijn banden met Rusland al gegroeid in de veiligheidsdient. Maar de FBI wilde geen onderzoek openen vanwege de gevoeligheid van de zaak.

Toen Trump Comey ontsloeg en daarna in ieder geval twee keer een link legde tussen dat ontslag en het Rusland-onderzoek, vonden FBI-agenten dat ze wel actie moesten ondernemen. Ze onderzochten of Trump bewust of onbewust werd beïnvloed door Rusland, en of de staatsveiligheid in gevaar kwam.

Binnen een paar dagen werd het onderzoek al overgenomen door FBI-onderzoeker Robert Mueller, en werd het onderdeel van het Rusland-onderzoek. Het is onduidelijk of onder Mueller dit deel van het onderzoek is doorgezet.

Er is nog geen bewijs naar buiten gekomen dat Trump zelf geheime contacten had met Rusland

Trump reageerde boos op het bericht. Via Twitter laat hij weten: „Net gelezen dat de corrupte voormalige leiding van de FBI zonder reden en zonder bewijs een onderzoek naar mij heeft gedaan.” Trump staat nog steeds achter het ontslag van Comey: „Zijn ontslag was een grote dag voor de VS. Hij was een slechte agent.”