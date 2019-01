’Doodrijder Geel Hesje opgepakt in omgeving Tilburg’

Volgens een bron dichtbij het onderzoek is de man laat op de avond aangehouden in de omgeving van Tilburg, meldt Brabants Dagblad.

De politie bevestigde eerder aan De Telegraaf dat de 56-jarige chauffeur snel aangehouden zou worden. Hij reed na het ongeluk bij de Belgische grensplaats Visé bewust weg voor de politie. „Het is voor ons alleen nog maar wachten tot er een Europees aanhoudingsbevel tegen de chauffeur is uitgevaardigd”, zei een woordvoerder eerder op de avond. Of dat bevel er uiteindelijk is gekomen, is nog niet duidelijk.

De politie verwachtte niet dat de man voortvluchtig zou zijn. „Dat is een mogelijk scenario. Maar ik ga ervan uit dat hij gewoon thuis zit.”

De Nederlandse chauffeur, vermoedelijk afkomstig uit omgeving Tilburg, reed vrijdagavond een 50-jarige man aan. De Gele Hesjes-demonstrant kwam daarbij ter plekke om het leven. Het zou volgens het Nieuwsblad gaan om de Belgische Roger die samen met zijn vrouw Jacqueline deelnam aan een Gele Hesjes-blokkade. De aanrijding vond pal voor de ogen van zijn vrouw plaats. Hulpdiensten konden niets meer betekenen voor Roger. Volgens Belgische media is hij vader van twee kinderen.

De 50-jarige Belg Roger (l.) die omkwam bij een Gele Hesjes-blokkade vlak over de grens in België. Ⓒ Nieuwsblad

De bestuurder van de truck zou een 56-jarige Nederlander zijn. Volgens Omroep Brabant komt hij uit de omgeving van Tilburg. In die omgeving zou zijn truck ook op een parkeerplaats zijn aangetroffen.

De opsporing van de man betreft een samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische politie. Veiligheidsdiensten sluiten niet uit dat de aanrijding met opzet plaatsvond.

Blokkade

Het ongeluk gebeurde tijdens een blokkade van de snelweg naar Maastricht door zo’n twintig Gele Hesjes. De toegesnelde Belgische politie vroeg de trucker zijn vrachtwagen even verderop op een parkeerplaats neer te zetten, maar in plaats daarvan ging de chauffeur ervandoor, aldus Belgische media.

Bekijk ook: Identiteit chauffeur die Geel Hesje doodreed bekend

Bekijk ook: Nederlandse politie zoekt doorrijder Visé