Brandweer redt spelend kindje uit lift

Het jongetje zat vast in een lift van een pand aan de Semmelweisstraat in Groningen. De brandweer ging met spoed naar de locatie en was genoodzaakt de liftdeur met geweld te openen. De liftsleutel werkte namelijk niet. Uiteindelijk kon de deur worden geopend met behulp van een koevoet en een zogenoemde spreider uit het voertuig van de brandweer.

Volgens omstanders en brandweerlieden was het kindje in de lift aan het spelen. Hoe de deur plotseling muurvast kwam te zitten, is nog een raadsel. Het jochie zou zelf op de noodknop hebben gedrukt om alarm te slaan.

Het kindje is er uiteindelijk zonder kleerscheuren vanaf gekomen, maar hij was wel behoorlijk geschrokken.