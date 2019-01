Arrestaties in Parijs bij protest ’Gele Hesjes’

In heel Frankrijk werden meer dan 240 mensen aangehouden, in Parijs ging het ook om demonstranten die verboden wapens bij zich hadden. Tot grote ongeregeldheden, zoals bij eerdere protesten van de gele hesjes, kwam het niet. In de Franse hoofdstad gingen 8000 mensen de straat op, in het hele land waren dat er rond de 84.000, circa 30.000 meer dan vorig weekend. In Parijs waren 5000 agenten op de been, in heel Frankrijk 80.000.

De Franse veiligheidsdiensten hielden vooral Bourges scherp in de gaten, omdat op internet was opgeroepen tot massale protesten in deze stad in centraal Frankrijk. De 5000 mensen die daar de straat op gingen, deden dat overwegend vreedzaam.

Het was de negende dag van protesten van de Gele Hesjes. Ze protesteerden aanvankelijk tegen de verhoging van de brandstofprijzen, maar allengs richtten ze zich tegen het hele beleid van president Emmanuel Macron. Die hoopt de gemoederen weer tot bedaren te brengen met een „nationaal debat” dat volgende week begint. Op basis van debatten die door het hele land kunnen plaatsvinden, zal de regering met nieuwe maatregelen komen, met mogelijk referenda over de meest vergaande voorstellen.

Londen

Geïnspireerd door de protesten in Frankrijk kwamen zaterdag ook in Londen duizenden demonstranten in actie. Ze eisten een einde aan bezuinigingen en willen nieuwe verkiezingen. Volgens de organisatie waren 5000 tot 10.000 mensen op de been. Ook demonstranten in gele hesjes uit Frankrijk waren aanwezig in Londen om het protest van hun Engelse geestverwanten kracht bij te zetten.