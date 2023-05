Premium Het beste van De Telegraaf

Alevieten kiezen voor oppositie Deze Turken wijzen Erdogan af: ’Vaak slachtoffer geweest van geweld’

DIYARBAKIR - Er is een grote minderheidsgroep in Turkije die bij de verkiezingen op 14 mei zonder twijfel massaal op de presidentskandidaat Kilicdaroglu en tegen de huidige president Erdogan zal stemmen. Het zijn de alevieten. Kilicdaroglu heeft onlangs openlijk verklaard dat hijzelf aleviet is, midden in de verkiezingscampagne.