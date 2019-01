Code geel: KNMI waarschuwt voor windstoten

Een fors ongeluk op de A4 zaterdag. Meerdere auto’s kwamen in botsing met elkaar. Ⓒ Regio15

DE BILT - In een groot deel van het land doet de wind zich zondag stevig voelen. Het KNMI waarschuwt daarvoor met code geel. Aan de kust kunnen windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen, landinwaarts tot 80 kilometer per uur, vooral tijdens buien.