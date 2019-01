Doodsbedreigingen na ’bloemenfilmpje’ rapper Feis

Een filmpje waarin te zien is dat vrouwen bloemen van een gedenkplaats voor de overleden Rotterdamse rapper Feis stelen, zorgt zaterdag voor veel ophef. Een van de verspreiders van het filmpje kreeg zelfs via privéberichten zeker twee doodsbedreigingen aan zijn adres. ’Als je het filmpje niet van Facebook haalt, dan zoek ik je op en maak ik je af’, is de strekking van de reacties, meldt het Algemeen Dagblad.

De man zegt aangifte te hebben gedaan. Hij wil vanwege de bedreigingen anoniem blijven.

In een interview met de krant benadrukt hij niet zelf de maker van de beelden te zijn. Maar hij deelde die dus wel op Facebook. „Ik wil de twee vrouwen niet aan de schandpaal nagelen of beledigen, maar wil laten zien dat dit blijkbaar gebeurt. Dit kan echt niet, bloemen stelen die bedoeld zijn voor iemand die is vermoord.”

Bekijk ook: Vrouwen stelen bloemen gedenkplaats Feis

De politie Rotterdam kan de aangifte van de Rotterdammer nog niet bevestigen. Wel zegt een woordvoerster dat het filmpje ’ons zeker niet is ontgaan’. „De gemeente heeft het cameratoezicht meteen frequenter over de herdenkingsplek laten gaan. Ze houden de plek extra in de gaten omdat het zo gevoelig ligt.”

In het filmpje is te zien dat de vrouwen rustig een boeketjes uitzoeken en er vervolgens vandoor gaan. Een voorbijganger filmde het voorval en sprak de vrouwen aan op hun ’respectloze’ gedrag.