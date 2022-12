Politie Rio vermoedt verband verdwenen Nederlandse Britt Blom en drugsbende

De uit Amsterdam afkomstige Britt Blom, die al veertien jaar in Brazilië woont, heeft 10 december haar woning in de noordelijke voorstad São João de Meriti verlaten om naar een feest te gaan, maar is daar nooit aangekomen. Ze is volgens Braziliaanse media door een vriend als vermist opgegeven. De politie heeft voor zover bekend nog steeds geen spoor van haar gevonden.

Wanhopige oproep

Een vriendin doet een wanhopige oproep op Facebook: ’Lieve Britt in 2017 maakte jij onze reis door Brazilië nog specialer. Je leidde ons naar de tofste plekken en stand-up paddelend gingen we langs het strand van de Copacabana. Ik hoop dat je weer opduikt’.

Blom woonde aanvankelijk in São Paulo waar ze een dochter heeft die bij de vader woont. Blom werd in São Paulo tot een celstraf veroordeeld wegens het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Volgens plaatselijke media zat ze in 2011 dronken achter het stuur toen ze een motorrijder doodreed. Volgens media is ze tijdens het proces naar Rio de Janeiro verhuisd.

Het proces is in São Paulo in 2017 afgerond en Blom kreeg twee jaar en acht maanden cel, maar het vonnis is nog steeds niet voltrokken. Volgens justitie in São Paulo omdat de veroordeelde „een gevaarlijk adres” heeft opgegeven waar optreden wordt bemoeilijkt door „de aanwezigheid van gewapende groepen gericht op de drugshandel”.

Het is niet duidelijk welk adres justitie in São Paulo bedoelt. In de zoektocht naar de vrouw heeft de politie in het noorden van Rio de Janeiro kennelijk zonder problemen huiszoeking bij Blom kunnen doen.