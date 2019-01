Spanning loopt op voor Hond van het Jaar Show

De spanning loopt op in het Schoonhovense appartement van Van Engelen waar ze met vijf honden leeft. Geen van haar trouwe viervoeters doet overigens mee. In Amersfoort komt ze in actie als ’handler’ en showt ze de hond van een goede vriendin. „Dat is heel gebruikelijk in het wereldje”, weet Van Engelen.

„Er zijn bijvoorbeeld keurmeesters die niet bij bevriende keurmeester willen lopen. Om het objectief te houden. Het kan ook zijn dat je geblesseerd bent. En het is toch een wedstrijd hè, mensen vinden het soms simpelweg te spannend om zelf te lopen. Die vinden het prettig om het uit handen te kunnen geven en op hun gemakje toe te kijken. Mijn vriendin doet niet mee omdat haar hond bij toeval is ’ontdekt’, zij heeft verder niets met hondenshows.”

Al om zeven uur ’s ochtends werd Van Engelen wakker. Niet van spanning, beweert ze, maar om met haar honden te gaan wandelen. Toch is de Hond van het Jaar Show voortdurend in haar gedachten. „De spanning is best hoog”, erkent ze. „In al die jaren dat ik showde heb ik nog nooit aan de Hond van het Jaar Show deelgenomen. Het is innerlijke onrust, er steeds maar over nadenken. Je weet hoe het gaat en wat je kan verwachten, maar stel dat je valt of dat je hond uitglijdt…”

De crème de la crème van schoonheidsshows voor honden is niet voor iedereen weggelegd. Deelnemers worden uitgenodigd op basis van eerder overwinningen tijdens andere hondenwedstrijden. Bovendien dient de hond ingeschreven te staan in het Nederlands Honden Stamboek én moet het baasje ook Nederlands zijn.

Passie

Hoewel Van Engelen niet tot de absolute top behoort, zo zegt ze zelf, won ze al talloze prijzen. Haar leven bestaat uit innige vriendschap met haar trouwe viervoeters. Als kind groeide ze op met ’vuilnisbakkies’ en op 12-jarige leeftijd verdween ze zomaar uren van huis om een hondentraining buiten de stad te bezoeken. „Dat was in de jaren tachtig, mobiele telefoons waren er niet en dus waren ze me zomaar uren kwijt.” De herinnering is tekenend voor haar passie. Ze bleef hangen op de hondenvereniging, de liefde voor het wereldje liet hier nooit meer los.

"Het gaat om het plaatje dat de keurmeester wil zien"

Tegenwoordig trekt Van Engelen dagelijks met haar eigen stabijs de uiterwaarden in. Op maandagavond traint ze op gehoorzaamheid, dinsdag reist ze naar Tilburg voor ringtraining en in het weekend loopt ze shows of is ze actief voor het Honden Welzijn Team en wijst ze exposanten erop dat ze hun honden ook op tentoonstellingen op een verantwoorde, hondvriendelijke manier moeten behandelen. Uren zit ze ’s avonds op de fiets om haar honden fit te houden.

Of Van Engelen kans maakt op een prijs? „Dat durf ik echt niet te zeggen. Het is een schoonheidswedstrijd, maar het blijft de keus van de keurmeester. Dat is ook zo bij paardendressuur of schoonspringen. Het gaat om het plaatje dat de keurmeester wil zien. En daar moet je je bij neerleggen.”

Kritiek

Er is ook kritiek op hondenshows. Doorgefokte rassen zorgen voor onmenselijke omstandigheden bij viervoeters. Zo was er de roep om een verbod op dergelijke shows na de World Dog Show in de RAI, waar onder meer geprotesteerd werd tegen het fokken van chihuahuas die volgens activisten door uitpuilende ogen en voortdurende koppijn geen waardig leven hebben.

"Ik denk wel dat de langharige rassen laarsjes aan hebben zodat de vacht beschermd blijft"

„Ik kan me niet vinden in die kritiek”, stelt Van Engelen die ook in de RAI aanwezig was. „Ik heb daar gewerkt. Er zijn rassen die qua gezondheid beter kunnen, maar die gaan op een show echt niet winnen. Die zijn lichamelijk niet oké. Die hebben op een show niets te zoeken en dus die zullen daar ook niet komen.”

In Amersfoort gaat het om officieel erkende rassen. Toch moeten bezoekers niet raar opkijken als hondjes er soms wat menselijk bijlopen. „Ze geven slecht weer op, dus ik denk wel dat de langharige rassen laarsjes aan hebben zodat de vacht beschermd blijft”, lacht de Schoonhovense. „Die zullen ter plekke veel gekamd worden om ervoor te zorgen dat ze er goed uitzien. De Yorkshire terriërs worden bijvoorbeeld voor en na de wedstrijd in de papillotten (krulspelden) gezet.”

Aan het opdirken van honden doet Van Engelen niet. „Ze hebben daar ook de vacht niet voor. Ik ben blij dat mijn honden heerlijk mogen rennen, zwemmen, graven en draven. Zodat ze gewoon hond kunnen zijn.”