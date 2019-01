Explosief in Amsterdams bedrijfspand, straat afgezet

Het pand het zware schade opgelopen. Omstanders melden dat de explosie zich voordeed ter hoogte van een apotheek en een coffeeshop. Meerdere ruiten in de omgeving sneuvelden door de klap.

De politie is op zoek naar een verdachte scooter- of brommerrijder. Het gaat om een man in donkere kleding en gezichtsbedekking. Kort na de ontploffing is hij weggerend in de richting van het Oosterpark. Daar is hij op een scooter of brommer gestapt en in de richting van de Mauritskade gereden.