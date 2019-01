Corbyn: snel motie van wantrouwen tegen May

May en Corbyn: motie van wantrouwen? Ⓒ AFP

LONDEN - De Britse oppositiepartij Labour zal ,,snel'' een motie van wantrouwen indienen tegen de regering van premier Theresa May. Partijleider Jeremy Corbyn heeft dat zondag gezegd tegen de BBC. De krant The Guardian had eerder gezegd dat Labour de motie indient wanneer May de stemming over haar brexitdeal dinsdag verliest. Het Lagerhuis zou dan woensdag waarschijnlijk over de motie stemmen.