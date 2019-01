’Labour bereidt motie van wantrouwen tegen May voor’

May en Corbyn: motie van wantrouwen? Ⓒ AFP

LONDEN - Als de Britse premier Theresa May dinsdag de stemming in het Lagerhuis over haar Brexitdeal verliest, wil oppositiepartij Labour meteen een motie van wantrouwen indienen. Daar wordt dan waarschijnlijk woensdag over gestemd, meldt The Guardian zondag.