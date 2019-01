Vrouw (18) met steekwonden gevonden, 22-jarige man opgepakt

De Kromme Haagdijk in Helmond. Ⓒ Google Maps

HELMOND - In een woning aan Kromme Haagdijk in het Brabantse Helmond heeft de politie zondagochtend een zwaargewonde 18-jarige vrouw aangetroffen. De vrouw uit het nabijgelegen Gemert is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.