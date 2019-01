Weer ongeluk met Uber: 24-jarige fietsster overleden

Een reanimatiepoging in de stromende regen mocht niet meer baten. De 21-jarige bestuurder van de Uber-taxi is aangehouden en wordt gehoord. Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) onderzoekt de zaak op de Heemstedestraat en zoekt getuigen en dashcambeelden.

,,Het is een raar stuk daar’’, aldus Mandy uit Amsterdam, die een halfuur voor het ongeluk op dezelfde plaats overstak. ,,Auto's draaien soms ook gewoon onverwacht om daar. Je moet echt vier ogen hebben.’’

Op foto’s van het ongeluk is te zien dat de botsing met flinke snelheid moet zijn gebeurd. De gedeukte auto staat een tiental meter van de plek waar het slachtoffer lag, haar fiets ligt een meter of vijf bij haar vandaan.

In korte tijd zijn er in de regio Amsterdam veel ongelukken met Uber-taxi’s geweest. In december stierf een voetganger op de Amsterdamse Rozengracht na een aanrijding met een Uber.

In november werd nog de toen 21-jarige Uber-chauffeur vrijgesproken die op 31 maart 2017 de 22-jarige Mare Welkers doodreed. De chauffeur had onvoorzichtig gereden maar volgens de rechter was dat niet de oorzaak van het ongeluk.

Voor Uber werken veel jonge chauffeurs met nog weinig rijervaring. Ze krijgen weinig betaald en moeten lange dagen maken om genoeg te verdienen.

Door Uber krijgen reguliere taxichauffeurs te maken met flinke premieverhogingen, zegt Michel Nieuwpoort, die zegt dat hij zelf al negentien jaar schadevrij rijdt.

,,Taxichauffeurs zijn de dupe van Uber’’, zegt Nieuwpoort. ,,Sommigen kregen eind vorig jaar een premieverhoging van 300 euro per kwartaal. Ze betalen nu 320 per maand. Sommige zijn zelfs uit de verzekering gegooid. Ik weet honderd procent zeker dat dat door Uber komt. Het ergert ons enorm.’’

Uber besloot in december dat chauffeurs verplichte pauzes van tien uur in plaats van zes moeten nemen, nadat ze twaalf uur hebben gereden. De maatregel was volgens het bedrijf nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. Chauffeurs zouden zoveel rijden dat ze oververmoeid raakten.

,,De maatregel helpt niet’’ vermoedt chauffeur Nieuwpoort. ,,Kijk, wij loggen in met onze chauffeurspas. Zij loggen in onder accounts die onderling worden uitgewisseld en verkocht, zodat ze langer kunnen doorrijden.’’

Uit Amerikaans onderzoek bleek dat het aantal verkeersongelukken is toegenomen sinds de invoering van taxidiensten als Uber.

Amsterdam kan Uber niet verbieden, wel aanspreken op haar verantwoordelijkheden als het gaat om rij- en rusttijden. Dat zei wethouder Sharon Dijksma toen in december raadsvragen werden gesteld naar aanleiding van negatieve berichten over de taxidienst.